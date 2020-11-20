Merkez Bankası’nın dolar savaşı yeni başlıyor! Kur yükselişe geçecek

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar kurunda yaşananları ve önümüzdeki döneme ilişkin dolar kuru beklentilerini Gazeteci Evren Devrim Zelyut açıkladı

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz artışını gerçekleştirirken, karar sonrası dolar kuru 7.70 TL seviyelerinden 7.52 TL seviyelerine kadar düştü.

Youtube kanalında Merkez Bankası’nın kararı sonrası dolar kurunun hareketlerini değerlendiren ekonomist Evren Devrim Zelyut Dolar/TL düşmeye devam edecek mi? Faiz artırımı sorunları çözmeye yetti mi? 2021 ile birlikte kurdaki riskler neler? gibi sorulara cevap verdi.



Evren Devrim Zelyut enflasyonun altında belirlenen bir politika faizinin gerçekçi olmadığını dolar kurunun yüksek enflasyon düşük faiz sarmalında yeni rekorlar kırmasının kaçınılmaz olduğunu belirtirken Merkez Bankası’nın attığı adımı yerinde bulduğunu açıkladı.



Konuşmasının başında faiz lobisinin temsilcisi olmadığını söyleyen siz Zelyut “Bir ülkede üretimi ve verimliği artıramazsanız faizi artırmak zorunda kalırsınız” değerlendirmesinde bulundu

Zelyut, Merkez Bankası’nın politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15’e çekmesinin piyasalarda kısa vade için rahatlama sağlayacağını ancak uzun vade için Merkez Bankası’nın dolarla savaşının daha yeni başladığını belirtti.



Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası kamuoyuyla paylaştığı açıklama metnindeki “Küresel ekonomi üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma göstermiştir. Ancak, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yükselmiştir” cümleleri dolar kurunun önümüzdeki günlerde yeniden yükselişe geçeceğinin ön bilgisi olarak sunulduğunu ifade etti

Zelyut açıklama metnindeki diğer ifadelerde cari açık sorununa değinildiğini bununla beraber dolar kurunda önümüzdeki dönemde işlerin hiç de kolay olmayacağını belirtirken yükselişin kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

