Merkez Bankası'nın artırdığı politika faizi nedir?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında para piyasalarının merakla beklediği politika faizini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Naci Ağbal Başkanlığı’nda ilk kez toplanan PPK toplantısında arttırılan politika faiziyle dolar kuru sert düştü Peki dolar gibi bir döviz ve altın fiyatlarını da etkileyen politika faizi nedir?



Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler. Bu faiz oranlarından biri de politika faizidir.

Politika faizi Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizini artırırsa bankalar borçlanırken daha yüksek faiz ödemesi gerekir. Bununla beraber politika faizi arttırılırsa artırılan faiz oranı şiddetine göre dolar kuru gibi döviz kurlarında düşüş gözlemlenir. Bu durumun tersi olup faiz oranları düşürülürse yine düşüş oranının şiddetine göre dolar ve benzeri döviz kurlarında yükselişler meydana gelir.

