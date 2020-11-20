Merkez Bankası'ndan yeni hamle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla politika faizini artırırken bugün de swap işlemlerinde kullanılan faizde artışa gitti.
GÜNDEM 20.11.2020, 11:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün uzun zamandır piyasalar tarafından beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB piyasaların beklentisine karşılık vererek politika faizini 475 baz puan artırdı. Merkez Bankası politika faizi hamlesinden sonra bugün yeni bir hamle daha yaptı.
Naci Ağbal'ın ilk toplantısında son 2 yılın en sert faiz artışını yapan Merkez Bankası, politika faizinin ardından haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini de artırrdı. Merkez Bankası bu son hamlesiyle Haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizi yüzde 13.25'ten yüzde 15'e yükseltiğini duyurdu.
Naci Ağbal'ın ilk toplantısında son 2 yılın en sert faiz artışını yapan Merkez Bankası, politika faizinin ardından haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini de artırrdı. Merkez Bankası bu son hamlesiyle Haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizi yüzde 13.25'ten yüzde 15'e yükseltiğini duyurdu.
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