Merkez Bankası’ndan sürpriz! Tonlarca altın sattı!

Dolar kurundaki yükselişi Merkez Bankası’nda döviz rezervlerini boşaltarak durdurmaya çalışan TCMB şimdi de altın rezervlerini tüketiyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre 2020 yılının kasım ayında Merkez Bankası 20.9 ton altın satışı gerçekleştirdi. Dünyadaki diğer merkez bankalarıyla kıyaslandığında TCMB söz konusu dönemde en çok altın satan kurum oldu.

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından hazırlanan kasım ayı raporuna göre Eylül ayında 45.5 tonluk altın satışı gerçekleştiren Merkez Bankası bu tutumunu kasım ayında da sürdürdüğü ortaya çıktı. TCMB kasım ayında da tüm merkez bankalarını geride bırakarak 20.9 tonluk altın satışı gerçekleştirdi.

TCMB, 2020 yılının ilk 11 ayında 66.4 tonluk satışı gerçekleştirirken toplam 201 ton altın alımı yaptı. Merkez Bankası böylece rezervlerine 134.6 tonluk altın alımı yapmış oldu.

Dolar kurunu 6.80 TL tutmak için Merkez Bankası’nın ve kamu bankalarının döviz rezervlerinin harcandığını iddia edilirken birçok ekononomist Merkez Bankası’nın rezervlerinin eksiye geçmesiyle altın rezervlerinin de tüketilmeye başlandığını öne sürdü.

NoorCM Bireysel Portföy Yönetimi Birim Müdürü Arzu Toktay 2020 yılının Kasım ayında Türkiye’nin diğer ülkelerden neden çok daha fazla altın sattığyla ilgili “likidite ihtiyacı” açıklaması yaparken “Türkiye üçüncü çeyrekte başlayan ve kasım ayında da süren altın satışına rağmen 2020 yılı genelinde altın rezervini en fazla artıran ülke olarak görülüyor” ifadelerini kullandı. TCMB'nin altın ithalatını sınırlamak için yurtiçi piyasalara altın vermeyi tercih etmiş olabileceğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise “TCMB altın ithalatı dolayısıyla yurtdışına döviz çıkışını azaltmak istemiş olabilir” ifadelerine yer verdi.

Merkez bankaları tarafından Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2020 yılının kasım ayında toplam16 ton altın satın alınırken, 23.3 tonluk satış gerçekleştirildi.

Geçen yılın Kasım ayında Kazakistan 1.7 ton, Moğolistan 2.4 ton Hindistan 2.8 ton, Katar 3.1 ton Özbekistan 8.4 ton, Türkiye ise Türkiye 20.9 ton, altın sattı.

