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Merkez Bankası'ndan dolara karşı iki yeni hamle!
Merkez Bankası artan dolar kuruna karşı türk lirasi likidite yönetimi kararı alarak iki sıkılaştırma hamlesi yaptı.
GÜNDEM 02.11.2020, 09:37
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Merkez Bankası sıkılaştırma hamlelerine devam ediyor. Merkez Bankası, bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı.
Merkez Bankası yeni yaptığı iki hamleye ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur.
Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir."
Merkez Bankası yeni yaptığı iki hamleye ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur.
Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir."
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