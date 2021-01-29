Merkez Bankası'ndan açıklama: FAST ödeme üst sınırı yükseltildi
Merkez Bankası'nın 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile yapılabilecek ödemelerin üst limiti yükseltildi.
GÜNDEM 29.01.2021, 11:03
Merkez Bankası'nın 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile yapılabilecek ödemelerin üst limiti 1000 TL’ye yükseltildi.
Konuya dair açıklama yapan Merkez Bankası: şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.
Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."
Konuya dair açıklama yapan Merkez Bankası: şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.
Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|20
|40
|3. Leicester City
|20
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Everton
|18
|33
|8. Chelsea
|20
|30
|9. Arsenal
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Wolverhampton
|20
|23
|14. Crystal Palace
|20
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|19
|13
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü