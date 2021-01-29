Merkez Bankası'ndan açıklama: FAST ödeme üst sınırı yükseltildi

Merkez Bankası'nın 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile yapılabilecek ödemelerin üst limiti 1000 TL’ye yükseltildi.

Konuya dair açıklama yapan Merkez Bankası: şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.

Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."

