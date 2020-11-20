Merkez Bankası'nda faizden sonra yeni açıklama!

Merkez Bankası 475 baz puanlık faiz artırımından sonra yeni bir açıklama yaptı. Merkez Bankası "oynaklığı sınırlandırmak" ve likiditenin haftanın günlerine "dengeli dağılımını sağlamak" amaçlarıyla 20 Kasım'dan, 26 Kasım'a kadar, bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranının da politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacağı belirtildi.



Sadeleştirme kapsamında yeni adımlar atan Merkez Bankası'ndan yayımlanan açıklamada, "Para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından hâlihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkânlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

