Merkez Bankası verilerine göre TL dibi gördü

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Türk Lirası eylül ayında dibi gördü.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında 1.59 puan daha azaldı ve yüzde 62.2'ye gerileyerek tarihi düşük seviyeye ulaştı.

Endeks ağustos ayında yüzde 63.80 seviyesindeydi.

Dolar, 2020 yılına 5.94 seviyesinde başlarken, eylül ayı sonu itibariyle 7.85'e kadar yükseldi. Böylece satın alma seviyesi de rekor oranda düşüş gösterdi. Satın alma göstergelerinden biri olan reel efektif döviz kuru, 1994'ten bu yana en düşük oranda gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 1,59 puan azalarak 62,21'e düştü. Endeks, ağustos ayında 63,80 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,26 puan azalarak 72,55'ten 72,29'a geriledi. Türk Lirası'nın değeri, eylülde 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 14,75 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 11,33 puan azaldı.

Türk Lirası'nın satın alma gücünü ima eden reel efektif döviz kuru endeksi 62,21 değeriyle hesaplandığı Ocak 1994 tarihinden bu yana en düşük düzeyine indi.

Nisan 1994 krizinde 67,23 ve 2001 krizinde 75,01 seviyelerine kadar düşen endeks, Eylül 2018’de 62,56 ile rekor düşük düzeye gerilemişti. Böylece Eylül 2020’de, Eylül 2018 seviyesi de aşağı yönlü aşılmış oldu.

2020’nin ocak-eylül döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 gerilerken ithalat yüzde 1,5 artınca dış ticaret açığı 37,9 milyar dolara fırladı. Turizm gelirleri de salgın nedeniyle dibe vurup, yabancı sıcak para da ülkeden çıkışı hızlandırınca, TL tarihin en düşük seviyelerine gerilemiş oldu.

Nominal döviz kurlarının ülkeler arası nisbi fiyat farklarını göstermemesi nedeniyle, Reel Efektif Döviz Kuru, Türk Lirası (TL)’nin reel düzeyinin göstergesi olarak hesaplanıyor.

