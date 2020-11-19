Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve Rapor Takvimi'ne göre Merkez Bankası'nın bu yılki 11. PPK toplantısı ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? sorusu bugün internette en çok arananlar arasına girdi?

Türkiye TCMB'nin açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Haftalardır ekonomistlerin üzerinde yorumlar yaptığı, beklentilerini açıkladığı,yerli ve yabancı bir çok kurumun tahminlerini açıkladığı Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak faiz kararı bugün açıklanacak

Merkez Bankası'nın faiz kararın da belli olacağı, ekonomi piyasaların merakla beklediği TCMB'nın Kasım ayı PPK toplantısı 19 Kasım Perşembe günü yani bugün gerçekleşecek. Toplantıdan çıkacak faiz kararı saat 14.00 de açıklanacak.

Bugün gerçekleşecek toplantı geçtiğimiz hafta sonu sürpriz bir şekilde görevden alınan Murat Uysal'ın yerine getirilen Naci Ağbal'ın başkanlığında toplanacak ilk PPK toplantısı olma özelliği taşıyor. Piyasalar bu ayki PPK toplantısında sert bir faiz artışı bekliyor.

