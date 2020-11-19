Merkez Bankası faiz artıracak mı? Erdoğan sözleri kafaları karıştırdı!

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası PPK toplantısı öncesi Erdoğan'ın faiz çıkışı dolar kurunda sert dalgalanmalara neden oldu.

Merkez Bankası'nin Eylül ayı içersinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasaların beklentisinin aksine bir faiz artışına gitmemesi sonrası dolar kuru 8 TL'nin üzerine çıkarken daha sonraki süreçte ABD seçimlerinin etkisiyle de 8.56 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Murat Uysal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınıp yerine Naci Ağbal'ın getirilmesi ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası üzerine 8 lira seviyesine inen dolar kuru Erdoğan'ın ekonomide reform ve acı reçete açıklamalarıyla 8.50 TL seviyesine kadar geriledi.

Piyasalar bu son yaşanan gelişmeler ve söylemlerden sonra Merkez Bankası'nin bugün gerçekleştireceği PPK toplantısından sert bir faiz artışı beklerken dolar kuru da bu beklentiyle düşüşüne devam etti.

Erdoğan'ın dün akşam TOBB Ekonomi Şurası'ndaki faiz çıkışı bu beklentiyi kısa süreliğine kırdı. Dolar kuru Erdoğan'ın Yüksek faiz yatırımın önündeki en büyük engeldir. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. sözleri para piyasalarında kısa süreli bir şok etkisi meydana getirdi. Açıklama öncesi 7.70 lira seviyelerinde olan dolar kuru bu açıklamadan sonra 10 kuruşluk bir artışla 7.80 seviyelerine kadar tırmandı.

Piyasalarda bu konuşmanın etkisi kısa sürdü. Dolar kuru kısa sürede tekrar 7.68 lira seviyelerine kadar geri çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki açıklamalarıyla Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararına karşı çıkmayacağı düşünülürken son yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

Kur Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak faiz kararı öncesi yeni güne 7.71 TL seviyelerinde başladı.

