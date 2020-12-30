Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı
Eski Merkez Bankası (MB) Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
GÜNDEM 30.12.2020, 21:07
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İyi Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası (MB) Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Durmuş Yılmaz, yaptığı paylaşımda "İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi." dedi.
Durmuş Yılmaz, yaptığı paylaşımda "İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi." dedi.
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