Merkel’den korona uyarısı: ‘Bizi çok zor aylar bekliyor’

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste vaka sayıları 43 milyonu aştı, 1 milyon 150 bini aşkın kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüste tüm gözler aşı çalışmalarından gelecek olumlu bir haberde. Ancak vaka sayıları her geçen gün hızla artıyor. Avrupa ülkelerinde günlük vaka sayıları rekor kırmaya başladı.

İtalya’da günlük vaka sayısı 20 bini aşınca ülkede yeni tedbir kararları alındı, spor salonları, eğlence merkezleri kapatıldı. Kafe ve restoranlar saat 18.00’e kadar açık olacak. İspanya’da ikinci kez ulusal OHAL ilan edildi. Fransa’da bir günde görülen korona vaka sayısı 45 bini aşarak Avrupa rekoru kırdı. Ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Almanya’da da vaka sayıları yükseliyor. Robert-Koch Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre Almanya'da son 24 saat içerisinde 8 bin 685 yeni koronavirüs vakası kayda geçti. Almanya Başbakanı Angela Merkel artan vakalar nedeniyle uyardı ve “Bizi çok zor aylar bekliyor” dedi.

Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) eyalet meclis grup başkanları ile yaptığı görüntülü toplantıda, "Bizi zor, çok zor aylar bekliyor" ifadelerini kullandı.

Gelecek aylar içerisinde vaka sayısının hızlı bir şekilde artacağı ve dışarıda büyük etkinliklerin düzenlenmesinin mümkün olmayacağı ifade ediliyor.

Merkel, “Şu an için yapmamız gereken; temasları azaltmak, çok daha az insanla bir araya gelmek" demişti. Her cumartesi yayınladığı video mesajla vatandaşlara seslenen Merkel, herkesin bir süre ailesi dışındaki temasları önemli ölçüde azaltması gerektiğini söylemişti.

Almanya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 437 bin 866'ya yükseldi, şimdiye kadar 10 bin 56 kişi de hayatını kaybetti.