Merkel'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la video konferans yöntemiyle görüştü.
GÜNDEM 09.02.2021, 02:03
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir video konferans görüşmesi yaptı.
Alman hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmede koronavirüs pandemisinin beraberinde getirdiği sınamalar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu, bunun yanı sıra bir dizi ikili ve uluslararası konunun ele alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Başbakan Merkel, Doğu Akdeniz'de son dönemdeki olumlu sinyal ve gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, tartışmalı konularda şimdi diyalog yoluyla ilerleme sağlamanın önem taşıdığını vurgulamıştır" denildi.
Merkel'in AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemine de vurgu yaptığı kaydedildi.
Alman hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmede koronavirüs pandemisinin beraberinde getirdiği sınamalar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu, bunun yanı sıra bir dizi ikili ve uluslararası konunun ele alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Başbakan Merkel, Doğu Akdeniz'de son dönemdeki olumlu sinyal ve gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, tartışmalı konularda şimdi diyalog yoluyla ilerleme sağlamanın önem taşıdığını vurgulamıştır" denildi.
Merkel'in AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemine de vurgu yaptığı kaydedildi.
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