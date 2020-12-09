Merih Demiral kimdir?

Merih Demiral 5 Mart 1998 yılında Kocaeli, Karamürsel’de dünyaya geldi. Stoper olarak futbol oynayan Demiral, Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyiyor. A Milli Takımı oyuncularından Merih Demiral, futbola Karamürsel İdman Yurdu'nda başladı. Daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Demiral, asgari ücret karşılığında F.Bahçe’den sözleşme teklifi aldı. Bu teklifi kabul etmedi ve takımdan ayrıldı.

2016'da Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz 3. Ligi takımlarından Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu.

Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki rezerv takımı Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicão'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı. Ancak üç maç sonrasında tecrübe kazanması için altyapıya gönderildi. 2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. İstikrarlı performansına rağmen gördüğü iki kırmızı kartla da dikkat çekti.

İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting Lizbon kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence'nin yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması giydi.

15 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a kiralık olarak transfer oldu. İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2018'deki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2018'de Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı, bir kırmızı kart gördü.

29 Ocak 2019 tarihinde 3,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu.

Alanyaspor futbolcuyu 30 Ocak 2019'da, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiraladı. 1 Temmuz 2019 tarihinde Sassuolo kulübü sözleşmesindeki opsiyon gereği 7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

5 Temmuz 2019 tarihinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Juventus'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Serie A'daki ilk üç lig maçında da forma şansı bulamayan Merih 4. hafta mücadelesinde Hellas Verona'ya karşı Juventus forması ile ilk lig maçına çıktı. Ardından 11 hafta yine forma şansı bulamayan Merih 16. hafta mücadelesinde Udinese ile olan maçta tekrar forma şansı buldu ve maçı da bir asist ile tamamladı. Art arda 4 tane lig maçında forma giyen Merih, Roma maçının başında takımı adına bir gol attı ancak 18. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Çapraz bağları koptu ve 2019-20 sezonunu kapattığı açıklandı.

Giorgio Chiellini ve Matthijs de Ligt'in sakatlanması sonucu Merih, düzenli oynamaya başladı. Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi G grubu maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Demiral, 17 yaş altı ve 19 yaş altı da dâhil olmak üzere, Türkiye'nin genç seviye takımlarında forma giydi.

Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez, 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında, 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna girerek giydi. Merih, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine katıldı. Merih'in birçok maçta forma giydiği elemele aşamaları, turnuvaya katılım hakkı kazanılmasıyla sona erdi.

Merih, daha çok kayarak yaptığı müdahalelerle ön plana çıkar. Bir stoper olarak agresif, içgüdüsel özellikleri de sahaya yansır. Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü olduğu için hava toplarında da etkilidir. Bu özelliği sayesinde ceza sahasına gelen topları süpürmede başarılıdır. Uzun boyu ve fiziğine rağmen Merih, aynı zamanda hızlıdır ve geriden gelerek de hamle yapmaktadır.

Karakteristik özelliklerinden dolayı Nemanja Vidić ile karşılaştırılır, Merih de onu örnek aldığını söylemiştir. Örnek aldığı diğer bir oyuncu ise takım arkadaşı Giorgio Chiellini'dir.

Fenerbahçe U-15 takımındayken 28 Aralık 2012 tarihinde anne ve babasının içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu annesini kaybetti. Babası yaralı olarak kurtuldu.



