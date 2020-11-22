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Merih Demiral asist yaptı, Juventus rahat kazandı

İtalya Serie A’nın 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi 2-0 yendi. Karşılaşmada milli futbolcumuz Merih Demiral da 1 asist yaptı.

GÜNDEM 22.11.2020, 12:18
Merih Demiral asist yaptı, Juventus rahat kazandı
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 38. dakikada 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra milli futbolcumuz Merih Demiral golün hazırlayıcısı oldu ve Ronaldo bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Juventus, Cagliari’yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, 5. lig maçında 8. golünü atmış oldu.
Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcumuz Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi ve 1 golün hazırlayıcısı oldu. 
Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 16'ya yükseltti ve maç eksiği olan lider Milan'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Cagliari ise ligdeki 4. yenilgisini alırken 10 puanla 11. basamakta yer buldu.
Serie A'da dün iki maç daha oynandı. Lazio deplasmanda Crotone'u 2-0 mağlup ederken Spezia ile Atalanta ise golsüz berabere kaldı.
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