Merhume Şerife Kaya dualarla defnedildi
Gazetemizin Ankara Bürosu’nda foto muhabiri olarak görev yapan Ramazan Kaya’nın muhterem anneleri Şerife Kaya (80), Hakk’ın rahmetine kavuştu.
GÜNDEM 06.02.2021, 04:33
Merhume Şerife Kaya, Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki cenaze töreninden sonra ilçe mezarlığına dualarla defnedildi.
Millî Gazete Ankara Bürosu’nda foto muhabiri olarak görev yapan Ramazan Kaya’nın annesi Şerife Kaya (80), önceki gün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dün düzenlenen cenaze töreninden sonra merhume Şerife Kaya, dualarla aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine merhumenin evlatları ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da iştirak etti.
Millî Gazete olarak merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.
Millî Gazete Ankara Bürosu’nda foto muhabiri olarak görev yapan Ramazan Kaya’nın annesi Şerife Kaya (80), önceki gün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dün düzenlenen cenaze töreninden sonra merhume Şerife Kaya, dualarla aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine merhumenin evlatları ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da iştirak etti.
Millî Gazete olarak merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.
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