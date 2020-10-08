Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, gözaltına alındı
GÜNDEM 08.10.2020, 08:50
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, 5 yıl önceki bir yazısı nedeniyle Giresun'da gözaltına alındı. İde "Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden gözaltı. Hakikaten ayıp oluyor" diyerek, tepkisini dile getirdi.
Gözaltına alınmasını Twitter hesabından duyuran İde "2015'teki bir yazı. 2018'de açılmış dava. Ve Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden gözaltı. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz.. Olsun ! Polis de bizim, savcı da:) Ama hakikaten ayıp oluyor" ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınmasını Twitter hesabından duyuran İde "2015'teki bir yazı. 2018'de açılmış dava. Ve Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden gözaltı. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz.. Olsun ! Polis de bizim, savcı da:) Ama hakikaten ayıp oluyor" ifadelerini kullandı.
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