Meral Akşener'e o isim için "çekil" diye kim telefon açtı?
Meral Akşener, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin kazanması için "adaylıktan çekil" diye telefon geldiğini ilk kez açıkladı.
GÜNDEM 09.01.2021, 17:54
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde bir grup kadın gazeteci ile görüşerek sorularını cevaplandırdı. Meral Akşener, gündem ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin kazanması için "adaylıktan çekil" diye telefon aldığını da ilk kez söyledi.
Meral Akşener'in sözlerini köşesine taşıyan Yeniçağ yazarı Selcan Taşçı, seçime 15 gün kala "Birinci turda biter, sen bu işi bozuyorsun" denilerek adaylıktan çekilmesi yönünde bir telefon aldığını okuyucuları ile duyurdu.
"Seçime 15 gün kala adaylıktan çekilmemi istediler. Bana telefonlar açıldı ‘İstifa et’ diye, 15 gün kala.. ‘Birinci turda alıyoruz, sen işi bozuyorsun’ diye." açıklayan Akşener'in sözlerini Taşçı köşesinde şu şekilde aktardı:
"Ağzımı açtım mı? Zora sokacak cümlemi duydunuz mu o süreçte? Duymadınız. Bitti seçimler. Sayın İnce ile ikimizin aldığı oy Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu kadar. Döndü, aynı seçmen, bu defa ‘Niye YSK'nın önüne gitmediniz?’ Ben 7.3 almışım neyine itiraz edeceğim? O seçmen, niçin o faturayı koydu önümüze? Birinci turda kazanacağına inandırıldığı, gerçeklikten kopulduğu için. Halbuki ikinci tura kalınabilirdi."
Meral Akşener'in sözlerini köşesine taşıyan Yeniçağ yazarı Selcan Taşçı, seçime 15 gün kala "Birinci turda biter, sen bu işi bozuyorsun" denilerek adaylıktan çekilmesi yönünde bir telefon aldığını okuyucuları ile duyurdu.
"Seçime 15 gün kala adaylıktan çekilmemi istediler. Bana telefonlar açıldı ‘İstifa et’ diye, 15 gün kala.. ‘Birinci turda alıyoruz, sen işi bozuyorsun’ diye." açıklayan Akşener'in sözlerini Taşçı köşesinde şu şekilde aktardı:
"Ağzımı açtım mı? Zora sokacak cümlemi duydunuz mu o süreçte? Duymadınız. Bitti seçimler. Sayın İnce ile ikimizin aldığı oy Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu kadar. Döndü, aynı seçmen, bu defa ‘Niye YSK'nın önüne gitmediniz?’ Ben 7.3 almışım neyine itiraz edeceğim? O seçmen, niçin o faturayı koydu önümüze? Birinci turda kazanacağına inandırıldığı, gerçeklikten kopulduğu için. Halbuki ikinci tura kalınabilirdi."
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