Meral Akşener'e hakaret ettiği iddia edilen kişi serbest bırakıldı

Sosyal medyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hakaret ettiği iddia ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

İHA'da yer alan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir videosunun altına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik hakaret içeren sözler yazdığı iddia edilen N.Y.'yi (65) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.Y., hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Nöbetçi savcıya ifade veren şahıs, serbest bırakıldı.

