Reklam

Son Dakika

Meral Akşener'den Takvim Gazetesi'ne tepki: Hiç mi utanmıyorsunuz?

İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, Takvim gazetesi ve Anadolu Ajansı'nı sert sözlerle eleştirip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

GÜNDEM 09.02.2021, 11:36
1
Meral Akşener'den Takvim Gazetesi'ne tepki: Hiç mi utanmıyorsunuz?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Takvim gazetesinin "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" başlıklı manşetini eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. 
Hükümete yakın Takvim gazetesinin manşetini sert sözlerle eleştiren Akşener, "Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup medya satın aldırdığın bu vicdansızlar milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay. Ayıptır, günahtır. Manşetlerle savaştık diyordun. Al sana savaşılacak manşet." dedi.
Meral Akşener, şöyle konuştu:

Anadolu Ajansı'na da tepki gösteren Meral Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

Hepimiz zenginlikten şımardık. İnanmıyorsanız saray medyasını okuyun. Mesela patronu o doymaz beş müteahhitten biri yöneticisi de eski damat Bakan’ın kardeşi olan medya grubunun bir gazetesinde geçen gün birinci sayfada bir kılavuz yayınlandı. Market alışverişi kılavuzu. “Bu haberi okumadan markete girmeyin” diyor. “Bu haberi okumadan girerseniz, çıkarken üzülürsünüz” diyor ve derdi bini aşmış vatandaşıma neler öneriyor neler. “Alışverişe tek başınıza ve tok karnına çıkın, yanınızda çocuklarınız olmasın.” diyor. “Marketteki cazip kokulara aldanmayın” diyor. “Büyük market arabası kullanmayın, doldurmaya teşvik eder.” diyor. “Ürünlere dokunmayın, sahiplik duygusu verir, maazallah alırsınız.” diyor. “İkramları geri çevirin, dilinize değerse tuzağa düşersiniz.” diyor. Bunu kime söylüyor? Markete gitmeye bile dermanı kalmamış, mahalle bakkalının veresiye defteriyle yaşayan, milletime söylüyor. İşe bakar mısınız? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup medya satın aldırdığın bu vicdansızlar milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay. Ayıptır, günahtır. Mahsuni Şerif’in dediği yerdeyiz “Mevlam gör diyerek iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldum erenler. Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı?” Bu rezalet, önce seni vurur Sayın Erdoğan. Türkiye’yi yönetenlerin görevi her şeyden önce vatandaşına, markete girdiğinde tüm ihtiyaçlarını alabileceği imkanları sağlamaktır. Damadının kardeşi, elinin altındaki gazeteler üzerinden kuyunu mu kazıyor bilmem ama milletimize yapılan bu hakaretin hesabını sormak, önce sana düşer. Manşetlerle savaştık diyordun. Al sana savaşılacak manşet. Önüne gelene terörist demeyi biliyorsun. İlla terörist arıyorsan, önce ay sonunu getiremeyen milletimizin sorunlarıyla alay eden bu haysiyetsizliğe bakacaksın Sayın Erdoğan.
"Pulitzerlik bir başka habercilik başarısına da pazar günü ibretle şahit olduk. Devletin haber ajansı taaa Japonya’dan esnaf haberi yaptı. Yanlış duymadınız. Hani şu terörist başının mesajını dünyaya duyuran Anadolu Ajansı var ya işte o, Japonya’dan haber yapmış, diyor ki. Japon esnaf zor durumda. Güler misin, ağlar mısın? Burnunun dibini göremeyen, muhteşem habercilik, iş yerlerinin sınırlı saatlerde çalıştığı Japonya’da, esnafın sesi olmuş. Kuruluşunda Anadolu’nun sesini dünyaya duyurmak diye bir hedef var. Ama Anadolu’yu duymadığı gibi, dünyanın bir ucundan bize esnaf derdi anlatıyor. Japonya, pandeminin başından beri, vatandaşına ne kadar destek verdi biliyor musunuz? 1 trilyon 260 milyar dolar. Türkiye’nin toplam bütçesinden fazla. Anadolu kan ağlıyor, bunların gözü dünyanın öbür ucunda. Yakında Sayın Erdoğan kürsüye çıkıp çilekeş Japon esnafı için yardım kampanyası başlatıp IBAN isterse şaşırmayın. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Gerçeği görmek doğru teşhisin doğru teşhis de doğru tedavinin ilk adımıdır. Milletin gerçeklerinden kaçmayı artık bırakın. Tokyo’yu bırakın, İstanbul’a bakın, İzmir’e bakın. Samsun’a bakın, Diyarbakır’a bakın, Antalya’ya bakın. Tokyolu Şef Yukimori’nin derdiyle dertleneceğinize Ankaralı işletmeci Zeynep Hanım’ın derdiyle dertlenin."
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Şubat 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16