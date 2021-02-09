Meral Akşener'den Takvim Gazetesi'ne tepki: Hiç mi utanmıyorsunuz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, Takvim gazetesinin "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" başlıklı manşetini eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Hükümete yakın Takvim gazetesinin manşetini sert sözlerle eleştiren Akşener, "Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup medya satın aldırdığın bu vicdansızlar milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay. Ayıptır, günahtır. Manşetlerle savaştık diyordun. Al sana savaşılacak manşet." dedi.

Meral Akşener, şöyle konuştu:



Anadolu Ajansı'na da tepki gösteren Meral Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:



Hepimiz zenginlikten şımardık. İnanmıyorsanız saray medyasını okuyun. Mesela patronu o doymaz beş müteahhitten biri yöneticisi de eski damat Bakan’ın kardeşi olan medya grubunun bir gazetesinde geçen gün birinci sayfada bir kılavuz yayınlandı. Market alışverişi kılavuzu. “Bu haberi okumadan markete girmeyin” diyor. “Bu haberi okumadan girerseniz, çıkarken üzülürsünüz” diyor ve derdi bini aşmış vatandaşıma neler öneriyor neler. “Alışverişe tek başınıza ve tok karnına çıkın, yanınızda çocuklarınız olmasın.” diyor. “Marketteki cazip kokulara aldanmayın” diyor. “Büyük market arabası kullanmayın, doldurmaya teşvik eder.” diyor. “Ürünlere dokunmayın, sahiplik duygusu verir, maazallah alırsınız.” diyor. “İkramları geri çevirin, dilinize değerse tuzağa düşersiniz.” diyor. Bunu kime söylüyor? Markete gitmeye bile dermanı kalmamış, mahalle bakkalının veresiye defteriyle yaşayan, milletime söylüyor. İşe bakar mısınız? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan? Ceplerine para koyup medya satın aldırdığın bu vicdansızlar milletimin acı gerçeğiyle alay ediyor, alay. Ayıptır, günahtır. Mahsuni Şerif’in dediği yerdeyiz “Mevlam gör diyerek iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldum erenler. Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı?” Bu rezalet, önce seni vurur Sayın Erdoğan. Türkiye’yi yönetenlerin görevi her şeyden önce vatandaşına, markete girdiğinde tüm ihtiyaçlarını alabileceği imkanları sağlamaktır. Damadının kardeşi, elinin altındaki gazeteler üzerinden kuyunu mu kazıyor bilmem ama milletimize yapılan bu hakaretin hesabını sormak, önce sana düşer. Manşetlerle savaştık diyordun. Al sana savaşılacak manşet. Önüne gelene terörist demeyi biliyorsun. İlla terörist arıyorsan, önce ay sonunu getiremeyen milletimizin sorunlarıyla alay eden bu haysiyetsizliğe bakacaksın Sayın Erdoğan.

"Pulitzerlik bir başka habercilik başarısına da pazar günü ibretle şahit olduk. Devletin haber ajansı taaa Japonya’dan esnaf haberi yaptı. Yanlış duymadınız. Hani şu terörist başının mesajını dünyaya duyuran Anadolu Ajansı var ya işte o, Japonya’dan haber yapmış, diyor ki. Japon esnaf zor durumda. Güler misin, ağlar mısın? Burnunun dibini göremeyen, muhteşem habercilik, iş yerlerinin sınırlı saatlerde çalıştığı Japonya’da, esnafın sesi olmuş. Kuruluşunda Anadolu’nun sesini dünyaya duyurmak diye bir hedef var. Ama Anadolu’yu duymadığı gibi, dünyanın bir ucundan bize esnaf derdi anlatıyor. Japonya, pandeminin başından beri, vatandaşına ne kadar destek verdi biliyor musunuz? 1 trilyon 260 milyar dolar. Türkiye’nin toplam bütçesinden fazla. Anadolu kan ağlıyor, bunların gözü dünyanın öbür ucunda. Yakında Sayın Erdoğan kürsüye çıkıp çilekeş Japon esnafı için yardım kampanyası başlatıp IBAN isterse şaşırmayın. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Gerçeği görmek doğru teşhisin doğru teşhis de doğru tedavinin ilk adımıdır. Milletin gerçeklerinden kaçmayı artık bırakın. Tokyo’yu bırakın, İstanbul’a bakın, İzmir’e bakın. Samsun’a bakın, Diyarbakır’a bakın, Antalya’ya bakın. Tokyolu Şef Yukimori’nin derdiyle dertleneceğinize Ankaralı işletmeci Zeynep Hanım’ın derdiyle dertlenin."

