Meral Akşener'den 'Olay TV' yorumu
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar'ın 'iktidar baskısı' nedeniyle kapanmak zorunda kaldığını söylediği Olay TV hakkında açıklama yaptı.
GÜNDEM 27.12.2020, 01:55
1
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olay TV'nin 26 gün önce başladığı yayın hayatına dün akşam 19:00'da yapılan son yayınla veda etmesini sosyal medya üzerinden değerlendirdi.
Akşenir'in paylaşımı şöyle:
"Özgür medya, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Ve Türk milleti her zaman, demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir. #Olaytv'yi kapatarak demokrasimize el uzatanlar bu gerçeği akıllarından çıkarmasın."
Özgür medya, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Ve Türk milleti her zaman, demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir.#Olaytv'yi kapatarak demokrasimize el uzatanlar bu gerçeği akıllarından çıkarmasın.
— Meral Akşener (@meral_aksener) December 26, 2020
Özgür medya, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Ve Türk milleti her zaman, demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir.#Olaytv'yi kapatarak demokrasimize el uzatanlar bu gerçeği akıllarından çıkarmasın. — Meral Akşener (@meral_aksener) December 26, 2020
Akşenir'in paylaşımı şöyle:
"Özgür medya, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Ve Türk milleti her zaman, demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir. #Olaytv'yi kapatarak demokrasimize el uzatanlar bu gerçeği akıllarından çıkarmasın."
Özgür medya, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Ve Türk milleti her zaman, demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir.#Olaytv'yi kapatarak demokrasimize el uzatanlar bu gerçeği akıllarından çıkarmasın.
— Meral Akşener (@meral_aksener) December 26, 2020
Özgür medya, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Ve Türk milleti her zaman, demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir.#Olaytv'yi kapatarak demokrasimize el uzatanlar bu gerçeği akıllarından çıkarmasın. — Meral Akşener (@meral_aksener) December 26, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|14
|27
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Konyaspor
|13
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|15
|30
|2. Altay
|15
|29
|3. Giresunspor
|15
|29
|4. Adana Demirspor
|15
|28
|5. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|6. Samsunspor
|15
|27
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Man City
|14
|26
|6. Aston Villa
|13
|25
|7. Chelsea
|15
|25
|8. Tottenham
|14
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|14
|18
|13. Crystal Palace
|15
|18
|14. Arsenal
|15
|17
|15. Leeds United
|14
|17
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü