Meral Akşener'den 'Olay TV' yorumu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olay TV'nin 26 gün önce başladığı yayın hayatına dün akşam 19:00'da yapılan son yayınla veda etmesini sosyal medya üzerinden değerlendirdi.

Akşenir'in paylaşımı şöyle:

"Özgür medya, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur. Ve Türk milleti her zaman, demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir. #Olaytv'yi kapatarak demokrasimize el uzatanlar bu gerçeği akıllarından çıkarmasın."

— Meral Akşener (@meral_aksener) December 26, 2020



