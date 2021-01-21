Meral Akşener'den Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretine dikkat çeken yorum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin, "Seçime yönelik büyük bir zorluk olduğunu görüyoruz." dedi.
GÜNDEM 21.01.2021, 16:16
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Kahramankazan'dan esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Akşener, Esas mesele şu. Bugün bu ziyaretlerin yapılmasının nedenine siyasi olarak baktığımızda seçime yönelik büyük bir zorluk olduğunu görüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin eleştiriler hatırlatılan Akşener, "Niye eleştirilsin, ziyaret edebilir. Çok eski bir hukukları var. Saadet Partisine yönelik, iktidar partisinin yayınlarında, havuz medyası dediğimiz alanlarda çok pis bir dil kullanılıyordu. Esas mesele şu. Bugün bu ziyaretlerin yapılmasının nedenine siyasi olarak baktığımızda seçime yönelik büyük bir zorluk olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Akşener, Esas mesele şu. Bugün bu ziyaretlerin yapılmasının nedenine siyasi olarak baktığımızda seçime yönelik büyük bir zorluk olduğunu görüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin eleştiriler hatırlatılan Akşener, "Niye eleştirilsin, ziyaret edebilir. Çok eski bir hukukları var. Saadet Partisine yönelik, iktidar partisinin yayınlarında, havuz medyası dediğimiz alanlarda çok pis bir dil kullanılıyordu. Esas mesele şu. Bugün bu ziyaretlerin yapılmasının nedenine siyasi olarak baktığımızda seçime yönelik büyük bir zorluk olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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