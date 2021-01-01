Meral Akşener'den Erdoğan'a tepki: Utanmadan...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' söylemine tepki gösterdi.
GÜNDEM 01.01.2021, 22:12
CHP'nin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimlere yönelik sarf ettiği sözler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'da yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Akşener, Erdoğan'ı etiketlediği paylaşımda, "Ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'da yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Akşener, Erdoğan'ı etiketlediği paylaşımda, "Ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı" ifadelerini kullandı.
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