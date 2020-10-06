Meral Akşener'den Erdoğan'a: Ekonomide zikzak yapmaktan vazgeçin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener AK Parti hükümetini sert sözlerle eleştirerek "Ekonomide zikzak yapmaktan vazgeçin. Derhal ekonomiden anlayan Cumhurbaşkanı yardımcısı atayın Sayın Erdoğan” dedi. Akşener'in partisinin grup toplantısındaki en önemle gündemi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’ydı.

"Damat bu sefer kayınpederinin 2023 hedeflerini bile boşa çıkarmayı başarmış” diyen Akşener devam devam etti:



Albayrak'ın, "Döviz kuru benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum" ifadesine sert bir dille tepki gösteren İyi Parti lideri, "Damat bey döviz kuru bir ülkenin parasının değeridir. Paramız değerini yitiriyorsa bil ki fakirleşiyoruzdur. Binlerce fabrikanın döviz borcu var. Ürettiğimiz her ürün ithalata bağlı. Döviz kuru arttığında peynir fiyatları bile artıyor. Bak teknoloji demiyorum peynir diyorum peynir. Bir ülkenin ekonomi bakanı, 'Ben döviz kurlarına bakmıyorum" diyebilir mi? Allah aşkına söyler misin damat bey, sen nereye bakıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Ekonomide zikzak yapmaktan vazgeçin. Derhal ekonomiden anlayan Cumhurbaşkanı yardımcısı atayın" çağrısında bulundu.

Meral Akşener’in hedefinde MHP lideri Devlet Bahçeli de vardı. "Yeni bir suni tartışmanın ateşi fitillendi. Bahçeli Anayasa mahkemesinin yapısı değiştirilmelidir dedi. Erdoğan da bir değişiklik önerisi gelirse evet diyeceğini ima etti” dedi ve devam etti:



"Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken, hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu. Türk ekonomisi, damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değil. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız değil."

"Hukuk sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmazıdır. AYM hukuka aykırı çıkarılan kanunların yanlış verilen mahkeme kararlarının dönüp dolaşıp geldiği duvardır. Güçlü bir AYM milletin teminatıdır. Bizim de onaylamadığımız birçok karar imza attı ancak karar çıktıktan sonra hukuk devletine olan inancımız gereği bu kararlara hep uyduk. Her kararını beğenmek zoruna değilsiniz ama uymak zorundasınız. Mevcut Anayasa kapsamında verdiği kararlar üzerinden böyle bir kurumun tehditkâr bir dille tartışmaya açılması hukuk sistemimize vurulacak yeni bir darbedir. AYM sizin referanduma götürdüğünüz Anaysa'ya uymakla yükümlü. Kendi yazdığınız Anayasa'ya uymak bu kadar zor mu geliyor. Türk milleti sizin oyuncağı değildir. Tük milleti de saray bahçesine dikilecek lale değildir. Canınız öyle istiyor diye Türk milletinin temelleriyle daha fazla oynamayın."

