Meral Akşener'den Davutoğlu’na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Davutoğlu, “İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener evimize nezaket ziyaretinde bulundu. Sayın Akşener’e bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Kendisiyle keyifli bir sohbet imkanı bulduk” dedi.

Akşener ise, “Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.

