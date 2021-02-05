Meral Akşener'den Davutoğlu’na ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti. Her iki lider, twitter adresinden ziyarete ilişkin açıklama yaptı.
GÜNDEM 05.02.2021, 01:25
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Davutoğlu, “İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener evimize nezaket ziyaretinde bulundu. Sayın Akşener’e bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Kendisiyle keyifli bir sohbet imkanı bulduk” dedi.
Akşener ise, “Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Davutoğlu, “İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener evimize nezaket ziyaretinde bulundu. Sayın Akşener’e bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Kendisiyle keyifli bir sohbet imkanı bulduk” dedi.
Akşener ise, “Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.
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