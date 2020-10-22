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Meral Akşener'den 'AKP ile ittifak' iddialarına cevap
Meral Akşener, partisinin AKP ile olası ittifak iddialarını cevaplayarak "Böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok." dedi.
GÜNDEM 22.10.2020, 07:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP ile olası ittifak iddialarını cevapladı ve, "Böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur" dedi.
"Ben de alıştım artık, siniri bozulan kaş göz işareti yapıyor, böyle bir sistem bu. Bu parti kurulduğundan bu yana ben yaşadım. Sizler de yaşayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur" ifadelerini kullanan Akşener, AKP ile ittifak ihtimaline de kapıları kapatmış oldu.
Kayseri'de temaslarda bulunan ve öncesinde Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı ziyaret eden Akşener, Yalçın'ın, "Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara diyorum ki TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz diye cevap veriyorum" sözleri üzerine, AKP ile ittifak iddialarıyla ilgili, "Kesinlikle yoktur" ifadelerini kullandı.
"Ben de alıştım artık, siniri bozulan kaş göz işareti yapıyor, böyle bir sistem bu. Bu parti kurulduğundan bu yana ben yaşadım. Sizler de yaşayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir şey yok ben kendi adıma da söyleyebilirim böyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur" ifadelerini kullanan Akşener, AKP ile ittifak ihtimaline de kapıları kapatmış oldu.
Kayseri'de temaslarda bulunan ve öncesinde Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı ziyaret eden Akşener, Yalçın'ın, "Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçecek misiniz? diye soruyor. Ben de onlara diyorum ki TKP’ye geçeriz AK Parti’ye geçmeyiz diye cevap veriyorum" sözleri üzerine, AKP ile ittifak iddialarıyla ilgili, "Kesinlikle yoktur" ifadelerini kullandı.
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