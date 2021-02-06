Meral Akşener, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yöneticilerini kabul etti

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, genel merkezdeki görüşmeye, TGC Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk ve Genel Sekreter Sibel Güneş de katıldı.

Mesleki sorunlar ve sorunların çözülmesi adına atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, TGC yöneticileri yeni sistemle ilgili hazırlıklarda basın-yayın alanında yapılabilecek yasal düzenlemelere ilişkin raporlar sundu.

