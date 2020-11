Meral Akşener: Toptan gitseler dolar ne kadar düşer?

İYİ Parti'nin Bursa'da düzenlenen üye katılım töreninde konuşan Meral Akşener, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın kendi sayelerinde gittiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Albayrak'ın gidişinin ardından iş dünyasından teşekkür telefonları aldıklarını aktardı. Akşener, " Dolar borcu olan sanayiciler bir lirada çok yüksek bir kâr elde etmişler" dedi.

Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Et alma konusunu düzenli soruyorum. Kayseri’de bir kasap dükkanında dedim ki, bir kiloyu aynı müşteri şimdi ne kadar alıyor. Dedi ki, ne bir kilosu kurban kesenlerin şu anda altı ay onu yiyecek. Develi gibi zengin bildiğimiz bir ilçede. Giresun’da kahve işletmecisi genç bir kardeşimiz açım diyerek sinir krizi geçirdi. Artık gittiğim her yerde, her ilçede bir veya iki kişi derdini anlatırken öyle bir hale geliyor ki, kendini kaybediyor. Böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Biz bunların her birini kamuoyuna maleden ve ağaların dikkatini çekmeye gayret eden bir muhalefet anlayışı içerisinde çalışıyoruz. Ne mi oldu? İşte damat gitti bunu sağlayan İYİ Parti’dir. Ben gidenin arkasından konuşmam ama bunu söylemeden edemeyeceğim. Bir bakanın ayrılmasıyla, bir liraya yakın düştü dolar, bir kişinin eyvallahıyla gitti ya toptan gitseler ne olur?"