Meral Akşener: Tarım Bakanı da TikTok’ta bir düetle istifa etsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın istifa şeklini değerlendirdi. İYİ Parti lideri Akşener, "Geçtiğimiz dönemde bir bakanı Twitter, son olarak da damadı, Instagram üzerinden istifa etti. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde, artık her bakan, kendine göre bir sosyal medya mecrası seçip, oradan istifa ediyor. Önümüzdeki süreçte, kabinenin bir diğer ultra başarılı üyesinin yani Tarım Bakanı’nın da, TikTok’ta yapacağı bir düetle istifa etmesini bekliyoruz. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? 18 yılda, hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Haydi ülkeyi düşürdüğünüz durumdan utanmıyorsunuz, bari 5000 yıllık Türk Devlet geleneğimizden utanın. Bari atalarımızın şanlı mirasından utanın. Ayıptır, ayıp." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener konuşmasına, "Dün tarih bilenlerin, kadir-kıymet bilenlerin, 82 yıllık hasretinin yıl dönümüydü. Büyük Türk Milleti, cennet vatanımızda, alnımızın değdiği toprağın her köşesini, milletine seccade yapan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal kahramanlarını, çok sevdi. Kalpleri olup hissetmeyenler, Gözleri olup görmeyenler, kulakları olup işitmeyenler, anlamasa da Türk milleti büyük kahramanına, sevgisinden, vefasından asla vazgeçmedi. İşte o yüzden onun aziz hatırası, her 10 Kasım’da, vatanın her köşesinden, saat 9’u 5 geçe yeniden doğuyor." diyerek başladı. Meral Akşener, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinine ilişkin, "Dünyanın diken üstünde olduğu bugünlerde, Türk’ün, makus talihini adım adım yendiği, bir büyük destanı yakından takip ediyoruz. Azerbaycan Türk Ordusu, işgal altındaki vatan topraklarında, ay-yıldızı dalgalandırmaya devam ediyor. Şuşa’dan gelen müjdenin, hemen ardından imzalanan anlaşma, mukaddes bir hakkın teslimidir. Sırada, 28 yıllık yürek yaramız, Hocalı var. Allah bize, o günleri de göstersin inşallah." ifadelerini kullandı.



İYİ Parti lideri Akşener, Joe Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını değerlendirdi. Akşener, şöyle konuştu:"Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta, Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkanlık seçimi vardı. Bu noktadan sonra, bölgesel ve global etkilerinin yanında, bizim için önemli olan, ABD’nin Türkiye ile ilişkileri, ve Türkiye’nin milli çıkarlarıyla ilgili nasıl bir duruş sergileyeceğidir. Amerika elbette dünya üzerindeki hakim güçlerden biri. Ancak, bizim için önemli olan, Amerikan başkanının Türk siyasetine nasıl baktığı değil, Türkiye’nin milli çıkarlarının, nasıl korunup kollanacağıdır."Trump döneminin iyi olmadığını belirten Akşener, "Biden farklı mı olacak, onu zaman gösterecek. Artık yeni bir döneme girdik. Trump döneminde “Ahbap-çavuş” boyutuna indirgenen ilişkilerin, yeniden devletlerarası bir kimlik kazanmasını umuyoruz. Diplomasi, kişisel ahbaplıklar üzerinden değil, liyakatli kadrolar üzerinden ve akıllıca yürütülmelidir. Türkiye’nin ciddi ve güçlü bir diplomasi geleneği var. Bu gücün ve ciddiyetin, yeniden devreye alınmasını bekliyoruz." dedi.

Devlet yönetmenin ciddi bir iş olduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti: "Devlete baş olanlar, işlerini de, makamlarını da ciddiye almalıdır. Bu bir mecburiyettir. Ancak Türkiye, maalesef uzun yıllardır, bu ciddiyetten yoksun yönetiliyor. Son örneklerinden birini, İzmir depreminin ardından yaşadık. Binaları denetlemekle, vatandaşının can ve mal güvenliğinin, takipçisi olmakla sorumlu olan iktidarın, yeni sorumsuzluklarına şahit olduk. İzmir’de, hükümete bağlı kurumlarla, yerel yönetimlere bağlı kurumların, uyumlu çalışmasından rahatsız olmuş olacaklar ki, yine gereksiz tartışmaların, gereksiz kavgaların peşine düştüler. Vatandaşlarımızın canı yanmış, sevdiklerini kaybetmişler, devletimizin kendilerine el uzatmasını bekliyorlar. Bir de bakıyoruz, abuk sabuk, devlet ciddiyetine yakışmayan açıklamalar geliyor. Küçük ortak çıktı, keşke o evlerde oturmasalardı dedi. Büyük ortak çıktı, vatandaşlarımız da, keşke üzerine biraz daha koyup binalarını güçlendirselerdi dedi. Neredeyse kaybettiğimiz canlarımızı suçlayacaklardı ki, çok şükür ona yüzleri tutmadı."DEVLET, DEPREM VERGİLERİNİ SAÇIP SAVURAMAZ

İktidara seslenen Akşener, "O binaları denetlemek sizin göreviniz. Varsa, eksikleri gidermek için, vatandaşa omuz vermek, sizin göreviniz. Bunları yapmadığınız gibi, kalkıp bir de vatandaşı suçlar gibi, laflar ediyorsunuz. Ayıptır. Sayın Erdoğan’ın önerisi evlere şenlik: Neymiş; Vatandaş, sağlam olmayan binadaki evinin üzerine, biraz daha para koyacakmış, binasını sağlam hale getirecekmiş. İşte size, vatandaşının gerçeğinden, tamamen kopmuş bir yönetim anlayışının dışa vurumu. Devlet, vatandaşının sırtındaki yükü alır. Devlet, zor günler için topladığı deprem vergilerini saçıp savurmaz. Devlet, sözünü tutar, topladığı 35 milyar doları, milletinin evlerinde sağ salim oturması için harcar." diye konuştu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Türkiye, bu zihniyetle daha fazla yönetilemez. Biliyorsunuz, Damat Bakan gitti. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Ne var ki kendisinin gelişi de, gidişi de, bu ciddiyetsiz yönetim anlayışının, devletimizin düşürüldüğü gülünç durumun, ibretlik bir vesikası. Eski Damat Bakan’ın istifa sürecinde, sayın Erdoğan’ın internet ve sosyal medya yasaklarında neden bu kadar ısrar ettiğini daha iyi anladık. Kendisi lafa geldi mi, biz devlet yönetiyoruz devlet diye, parmak sallarken, geçtiğimiz dönemde bir bakanı Twitter, son olarak da damadı, Instagram üzerinden istifa etti. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde, artık her bakan, kendine göre bir sosyal medya mecrası seçip, oradan istifa ediyor. Önümüzdeki süreçte, kabinenin bir diğer ultra başarılı üyesinin yani Tarım Bakanı’nın da TikTok’ta yapacağı bir düetle istifa etmesini bekliyoruz. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? 18 yılda, hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Haydi ülkeyi düşürdüğünüz durumdan utanmıyorsunuz bari 5000 yıllık Türk Devlet geleneğimizden utanın. Bari atalarımızın şanlı mirasından utanın. Ayıptır, ayıp."

"Milletin hazinesinin bunca zamandır teslim edildiği, bu ciddiyetsizliğin, bu beceriksizliğin açtığı yaraların, süratle tamir edilmesi gerekiyor." diyen Akşener, şöyle devam etti:

"İlk günden beri uyardık. Damadına her ay yeni paket açıklatma. Damadı paketle Türkiye nefes alsın dedik. Nitekim, eski damat, istifa metninde, Allah sonumuzu hayreylesin diyor. El hak doğru. Geç de olsa, memleketin gerçekleriyle yüzleşmiş olmasını, böyle bir öz eleştiri yapmasını olumlu karşılıyoruz. Bunları biz söyleyince inanmayan, Sayın Erdoğan’dan da, bu özeleştiri doğrultusunda, geç kalınmış adımları atmasını bekliyoruz. Bu vesileyle, iktidar medyasının hakkını da teslim etmeden geçmeyeyim. Tüm havuz medyasını, Sayın Albayrak’ın istifa sürecinde gösterdikleri üstün gazetecilik başarısından dolayı tebrik ediyorum. Biz medyanın saraya bağlı olduğunu biliyorduk ama bu gerçeği, milletin huzurunda, olabilecek en rezil şekilde itiraf etmelerini, doğrusu beklemiyorduk. Türkiye’nin Hazine ve Maliye Bakanı istifa etmiş. Dünya basını, Avrupa basını, olanı biteni manşetten veriyor. Yabancı ekonomi kanalları, flaş haber olarak alt yazı geçiyor. Amerikan basını bile, başkanlık seçimini bırakıp, son dakika gelişmesi olarak Türkiye’ye bağlanıyor. Ancak saray medyasında tek bir haber dahi yok. Medyanın görevi, Türk milletine haber vermektir. Elbette, medya kanalları arasında görüş farklılığı olur ama ayyuka çıkmış bir haberi gizlemek olmaz. Gazetecilik mesleğine, bu kadar mı sırtınızı döndünüz? Türk milletinin haber alma özgürlüğüne, bu kadar mı kastettiniz? Yazıklar olsun."

