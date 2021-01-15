Meral Akşener, Süleyman Soylu'yu göreve çağırdı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu göreve çağırdı.
GÜNDEM 15.01.2021, 19:18
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf gezilerine bugün İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde devam etti. Esnaf ziyareti sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu göreve çağırdı.
Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınadığını belirtti ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu göreve çağıran Akşener, saldırganların derhal yakalanması ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını isteyerek, "Bu tür saldırganların yaptığı yanına kâr kalıyor Türkiye’de. Benim evim basıldı saldırganların tümü beraat etti. Sayın Selçuk Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.
Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınadığını belirtti ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu göreve çağıran Akşener, saldırganların derhal yakalanması ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını isteyerek, "Bu tür saldırganların yaptığı yanına kâr kalıyor Türkiye’de. Benim evim basıldı saldırganların tümü beraat etti. Sayın Selçuk Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.
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