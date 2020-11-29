Meral Akşener: 'Sayın Erdoğan hatırlar mısın?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Sayın Erdoğan hatırlar mısın" diye seslendi.

Akşener, "Sayın Erdoğan hatırlar mısın? Bir zamanlar derdin ki; “Biz manşetlerle vuruşarak geldik.” Zaman geçti, geldiğimiz noktaya bak. Senin devri iktidarında bu sefer İYİ Parti; Yalanlarla doldurduğunuz ekranlarla, gazete manşetleriyle vuruşa vuruşa geliyor..." ifadelerini kullandı. Akşener hafta içi yaptığı açıklamada ise parlamenter sisteme dönüş çağrısı yapmıştı.



"Gelin Kardeşim zorlamayın bu milleti, yazıktır günahtır. Biz adına Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz, başka bir isim de verilebilir. Ama, 'Bu sistemin arızalarını düzeltelim ve tam bir Kuvvetler Ayrılığı şeklinde, vesayet sistemlerinin de ortadan kalktığı, arızaların giderildiği bir Parlamenter sistemi hep birlikte inşa edelim' diyoruz.

Şimdi anlaşılıyor ki bu noktaya adım atma imkanları yok. Çünkü Sayın Arınç, Sayın Cemil Çiçek, onların yaptığı konuşmaların üzerine üç gün sonra Sayın Erdoğan'ın rencide olması enteresan bir durum. Böyle bir durumda iktidar partisi bu sistemle partileri taşıyamıyor, bu sistemde Türkiye'yi taşıyamıyor. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kalacak. 2023'e götüremez, bugünkü sistemle.

Gitmeyi ister mi? İstemeyebilir. Ama İyileştirilmiş, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçme konusunda bir adım söz konusu değilse, o zaman da muhalefet partileri olarak 'Bunu taşıyamıyor Türkiye, bu yanlış bir sistem oldu. Bu sistemle Türkiye nefes alır' diyoruz. İhmal edilen bir de seçmen var. Muhalefet ister erken seçim ama sayı yetmiyor. Paraya ihtiyacı var Türkiye'nin yatırım gelmiyor bu sistemle de gelmez. Onun için seçimle çıkılır. Demokrasinin özelliği seçimdir, seçmenin iradesidir."

