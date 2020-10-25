Meral Akşener o fotoğrafı görünce gözyaşlarını tutamadı!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, abisinin ismini taşıyan parkın açılışında gözyaşlarını tutamadı
GÜNDEM 25.10.2020, 20:03
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti’nin 3. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İzmir’e gitti.
Çiğli Belediyesi'nin bir sürprizi ile karşılaşan Meral Akşener, fotoğrafa bakıp ağladı. İlçede açılan çocuk parkına Akşener’in üç yıl önce hayatını kaybeden ağabeyi Nihat Gürer’in ismi verildiği öğrenildi.
Parkın açılışı sırasında gözyaşlarını tutamayan Akşener, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye “Allah razı olsun senden” diyerek teşekkür etti.
Çiğli Belediyesi'nin bir sürprizi ile karşılaşan Meral Akşener, fotoğrafa bakıp ağladı. İlçede açılan çocuk parkına Akşener’in üç yıl önce hayatını kaybeden ağabeyi Nihat Gürer’in ismi verildiği öğrenildi.
Parkın açılışı sırasında gözyaşlarını tutamayan Akşener, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye “Allah razı olsun senden” diyerek teşekkür etti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|5
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leeds United
|6
|10
|5. Southampton
|6
|10
|6. Crystal Palace
|6
|10
|7. Chelsea
|6
|9
|8. Leicester City
|5
|9
|9. Arsenal
|5
|9
|10. Wolverhampton
|5
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|5
|7
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|13
|2. Villarreal
|7
|12
|3. Atletico Madrid
|5
|11
|4. Real Sociedad
|6
|11
|5. Cádiz
|7
|11
|6. Osasuna
|6
|10
|7. Getafe
|5
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Granada
|5
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|6
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü