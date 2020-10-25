Meral Akşener o fotoğrafı görünce gözyaşlarını tutamadı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti’nin 3. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İzmir’e gitti.

Çiğli Belediyesi'nin bir sürprizi ile karşılaşan Meral Akşener, fotoğrafa bakıp ağladı. İlçede açılan çocuk parkına Akşener’in üç yıl önce hayatını kaybeden ağabeyi Nihat Gürer’in ismi verildiği öğrenildi.

Parkın açılışı sırasında gözyaşlarını tutamayan Akşener, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye “Allah razı olsun senden” diyerek teşekkür etti.

