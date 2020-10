Meral Akşener: Millete gelince sabır, yok öyle yağma Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "Ballı ihaleye, yandaşa vergi affına gelince sabır yok, tenceresi kaynamayan analara, iş bulamayan gence gelince, siftah yapmadan dükkanını kapatan esnafa gelince 'sabır', bunları geçeceksin sayın Erdoğan. Cefayı bal eylemek millete, sefayı bal eylemek Saray'a, yok öyle yağma sayın Erdoğan. Sen git sefa sürmeye devam et, gençlerimizin hayalleri yıkılsın yok öyle yağma sayın Erdoğan." dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

HATAY'DAKİ YANGINLARHatay ve Kahramanmaraş’taki orman yangınları canımızı yaktı. Cennet doğamızı yakanları yüce Allah’a havale ediyorum. Bu işin arkasında hayata ve insana dair her şeye düşman olan terör örgütünün olduğuna dair şüpheler var. PKK’nın gerçek yüzünü bütün dünyaya göstermek en başta hükümetin işidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı trolleriyle bizi saldırıyorlar. Birçok elçimiz bir tweet bile atmamışlar.

Oysa bu alçaklık bütün dünyada yankılanmalıydı ama olmadı. Çünkü bunu yapmak için liyakat, devlet ciddiyeti, vatan sevgisi gerekir. Bu vesileyle vatan sevgisi gösterip alevlerle mücadele eden itfaiyelerimizi, orman işçilerini, sağlık görevlilerini tebrik ediyorum. Buradan iktidarı uyarıyorum milletimiz yangın felaketinin ardından rant felaketinden endişe duyuyor. O bölgelere dikilecek tek bir konutun, otelin vebali büyüktür. Bir an önce ağaçlandırma çalışmaları yapıp milletin endişelerini giderin.

AZERBAYCAN - ERMENİSTAN ÇATIŞMALARIMoskova’daki ateşkes masasından kalktıktan birkaç saat sonra Gence’de sivillere saldıran bu gözü dünmüşlüğe bir son verilmeli. Artık Türkiye kurulacak bir masada olmalıdır. Sayın Aliyev, yaptığı açıklamada Türkiye’nin masada olmasını belirtmişti. Kardeşlerimizle olamamız gereken masa bizim için ar meselesidir. Daha haziran ayında Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosunu kaldıran Kanada, Ermeni diyasporasının baskısıyla yeniden ambargo uyguladı. Şüphesiz bundan sonra da başka masalar kurulacak. Türkiye, o masalarda kardeşiyle yan yana oturmalıdır. Bunu Azerbaycan’ın yanlık olmadığını dosta düşmana göstermek için yapmalıdır.

EKONOMİBallı ihaleye, yandaşa vergi affına gelince sabır yok, tenceresi kaynamayan analara, iş bulamayan gence gelince, siftah yapmadan dükkanını kapatan esnafa gelince 'sabır', bunları geçeceksin sayın Erdoğan. Cefayı bal eylemek millete, sefayı bal eylemek Saray'a, yok öyle yağma sayın Erdoğan. Sen git sefa sürmeye devam et, gençlerimizin hayalleri yıkılsın yok öyle yağma sayın Erdoğan.

O meşhur müteahhitlerden biri vergi affı aldı. Öncesinde yine ballı bir ihale aldı. Resmi Gazete’de yayınlanan vergi affı 9 milyar lira. Sen yandaşa vergi affı koy, sonra esnaf kredi borcu altında ezilsin. Yok öyle yağma sayın Erdoğan.

Millet sabrının sonuna geldi artık sayın Erdoğan, ya aklını başına alacaksın ya da ilk sandıkta çatlayan sabır taşının altında kalacaksın. Söylemedi deme bunu böyle bilesin.

Doların yükselmesine aldırış etmeyen damat bakan 1 yılda doları frenleyebilmek için Merkez Bankası’ndaki dövizi satıp savdı. Kayın pederinin övündüğü döviz rezervini eritti. Damat bakan eğer reklamlardan kalkıp gözünü dövize çevirseydi binlerce öğrencimize bilgisayar ve internet imkanı sunabilirdi. 1,5 milyon çocuk uzaktan eğitime erişemiyor. Çünkü bilgisayar ve interneti yok. Hiç değilse 1,5 milyon öğrencimize bedava internet ve bilgisayar verseydin fena mı olurdu?

"GÜN YÜZÜ GÖRMEYEN ESNAFIMIZ, KOBİ'LERİMİZ, SANAYİCİLERİMİZ VAR"Aile ve Çalışma Bakanı 2 yılda 674,5 milyar lira emekli maaşı ödedi. Eliniz mecbur be. Sanki hayır yapmışlar. Bu millet 1 cente muhtaçken bile emekli maaşını ödedi. Siz ne kadar zamandır insanımızdan bu kar uzaksınız? Utanır insan bunu söylemeye. Bu büyük millet yutkunmayı değil konuşmayı, yokluğu değil mutluluğu hak ediyor. Bir yanda faizlerdeki, kurdaki artışlar, gün yüzü görmeyen esnafımız, KOBİ'lerimiz, sanayicilerimiz var. Diğer yandan tıkır tıkır dolarla parasını alan yandaşlar var. Bizim kürsümüz KOBİ'lerimize milletimize, sanayicilerimize açık. Ülkemizde 3 milyon 200 bin KOBİ var. İstihdamın 3’te 2’sini yaratıyorlar.