Meral Akşener lise fotoğrafını paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah katıldığı FOX TV canlı yayınının konuğu oldu. Küçükkaya'nın konuğu olan Akşener, programda lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaşımını yaptığı lise fotoğrafı, İsmail Küçükkaya tarafından ekrana verildi.

Akşener, fotoğrafının altına "Bütün eğitim hayatım parasız yatılı okuyarak geçti... Bugün de beni okutarak; bir akademisyen, bakan, 27 yıllık bir siyasetçi yapan milletimizden aldıklarımı geri ödemeye çalışıyorum." ifadelerini yazdı.

Meral Akşener'in lise fotoğrafı

