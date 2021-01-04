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Meral Akşener lise fotoğrafını paylaştı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, liseli yıllarından bir fotoğrafını TBT etiketiyle paylaştı. FOX spikeri İsmail Küçükkaya ekranlara getirdi.
GÜNDEM 04.01.2021, 15:20
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah katıldığı FOX TV canlı yayınının konuğu oldu. Küçükkaya'nın konuğu olan Akşener, programda lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaşımını yaptığı lise fotoğrafı, İsmail Küçükkaya tarafından ekrana verildi.
Akşener, fotoğrafının altına "Bütün eğitim hayatım parasız yatılı okuyarak geçti... Bugün de beni okutarak; bir akademisyen, bakan, 27 yıllık bir siyasetçi yapan milletimizden aldıklarımı geri ödemeye çalışıyorum." ifadelerini yazdı.
Meral Akşener'in lise fotoğrafı
Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaşımını yaptığı lise fotoğrafı, İsmail Küçükkaya tarafından ekrana verildi.
Akşener, fotoğrafının altına "Bütün eğitim hayatım parasız yatılı okuyarak geçti... Bugün de beni okutarak; bir akademisyen, bakan, 27 yıllık bir siyasetçi yapan milletimizden aldıklarımı geri ödemeye çalışıyorum." ifadelerini yazdı.
Meral Akşener'in lise fotoğrafı
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