Meral Akşener İzmir'de deprem bölgesinde

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesinde hasar gören Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çalışmanın yapıldığı bölgeye gelerek vatandaşlarla konuştu.Akşener, vatandaşları dinledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akşener şunları söyledi:

"Zamanla yarışıldığı için sadece geçmiş olsun diledik, tespit yaptık ve geri döneceğiz. Çalışan kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eksikler ve gedikler not edilir ve Meclis bünyesinde eksikliklerin giderilmesi için gerekenler yapılır. İlgileri için basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Tüm İzmir’e yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

