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Meral Akşener, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nu ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya uğrayan Orhan Uğuroğlu'nu evinde ziyaret etti.
GÜNDEM 05.02.2021, 14:15
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Ocak'ta saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nu ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamada, Akşener'in, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Uğuroğlu'nu evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu bildirildi.
Partiden yapılan açıklamada, Akşener'in, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile Uğuroğlu'nu evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğu bildirildi.
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