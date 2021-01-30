Meral Akşener 'erken seçim bekliyorum' deyip tarih verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, erken seçim beklediğini ifade etti. Akşener, "Seçim istemek elbette muhalefetin görevidir. Bir an evvel bu kötülüklerin ortadan kalkması için" diye konuştu.

CHP'deki istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Partilere ağır şeyler söyleyerek ayrılmalar, seçmenin karşısındaki haklı görme konusunda uzaklaştırır" dedi.

21 Haziran'da erken seçim beklediğini ifade eden Akşener, "Sadece analiz yapıyorum. Diyelim ki haziranda seçim olacak, nisanda bunun kararının alınması gerekir" diye konuştu.

