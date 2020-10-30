Meral Akşener, deprem bölgesine gidiyor

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in yarın İzmir'de olacağı ve depremden etkilenen ilçeleri ziyaret edeceği duyuruldu. Bilindiği üzere İzmir'de bugün öğleden sonra 6.6 şiddetinde güçlü bir deprem meydana geldi. Korkutucu depremde 12 kişi hayatını kaybetti, 607 kişi de yaralandı.

