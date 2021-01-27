Meral Akşener: Cinping Perinçek, Erdoğan ve Bahçeli'yi esir almış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye Doğu Türkistan politikasına sert tepki gösterdi.

Meral Akşener, "Sayın Cinping Perinçek, ‘Müslümanım’ diye diye gezen Sayın Erdoğan’ı da, ‘Türk Milliyetçisiyim’ diye diye gezen Sayın Bahçeli’yi de, nasıl olduysa esir almış." dedi.



Akşener'in grup toplantısındaki açıklamasının ilgili kısmı şöyle:



Görüyoruz ki Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namı diğer ‘Kısmen İktidar’, Sayın Cinping Perinçek, ‘Müslümanım’ diye diye gezen Sayın Erdoğan’ı da, ‘Türk Milliyetçisiyim’ diye diye gezen Sayın Bahçeli’yi de, nasıl olduysa esir almış. Çin’in, Türkistan’da, Uygur kardeşlerimize uyguladığı zulme, Avrupa’dan, Amerika’dan ses geliyor, ama Ankara’dan hala çıt çıkmıyor.

