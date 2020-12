Meral Akşener: Bu bütçe insanımıza kuru ekmeği reva görüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM 2021 Merkezi Bütçe görüşmelerinin ardından İYİ Parti Grup Toplantısı'ndan konuşuyor. Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Biz kavgalardan yana değiliz. Çünkü biz bu kavgalardan artık bıktık, bu kavgalardan artık usandık. Siyasi rant için kavga çıkaranlardan artık tiksindik. İsteyen istediğini söylesin. Nefret ve düşmanlığa karşı. Biz her daim, saygıyı ve dostluğu savunacağız. Ayırmaya, ayrıştırmaya çalışanlara karşı. Biz her daim, bir arada yaşamayı savunacağız. Türkiye, devleti şahsının mülkü, milleti de marabası zanneden bir yönetim anlayışının bedelini ödemeye devam ediyor. Sözün de, kararın da millete ait olduğu demokrasimiz, kendisini milli iradenin üstünde gören bir zihniyetin vesayeti altında, tarihinin en zor zamanlarından geçiyor. Türk Devleti, vizyonsuz bir dış politikayla. Diplomasiyi, ülke liderleriyle kanka muhabbetinden ibaret zanneden bir cehaletin pençesinde, her geçen gün itibar kaybettiği, karanlık ve sisli bir yolda hızla ilerliyor. Dış politika, bir ülkenin ön savunma hattıdır, güvenliğidir. Ekonomik coğrafyaya hükmetme yeteneğidir. Çatışmaların, silahsız olarak çözümlenmesine imkân verecek gücüdür. Devletin prestijidir. Sadece düşmanlara karşı değil; dost ve müttefiklere karşı da, ülkenin hak ve hukukunun koruyucusudur. Sayın Erdoğan’ın ve cahil danışmanlarının elinde Türkiye, egemenlik hakkını kullandığı için, cezalandırılmak istenen bir ülke durumuna geldi. Bu böyle gitmez. Türkiye, bu vizyonsuzluğu, bu beceriksizliği daha fazla taşıyamaz. Diplomasideki tehditler, slogan atarak bertaraf edilemez. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Şartlara göre pozisyon almak başkadır, dayatılan her şartın şekline girmek başkadır.