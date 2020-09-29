Meral Akşener: AK Parti, 2023 hedeflerinin 'çöp' olduğunu itiraf etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin olarak, " AK Parti, 2023 hedeflerinin 'çöp' olduğunu itiraf etti" görüşünü savundu.

Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ak Parti 2011 yılından beri, 7 seçimdir, 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı. Bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'yla 2023 hedeflerinin 'çöp' olduğunu itiraf etti. Yazık oldu milletimizin hayallerine..." ifadesini kullandı.

Ak Parti 2011 yılından beri, 7 seçimdir, 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı. Bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programıyla 2023 hedeflerinin “çöp” olduğunu itiraf etti. Yazık oldu milletimizin hayallerine... pic.twitter.com/mYrqgOWEpL

— Meral Akşener (@meral_aksener) September 29, 2020



Ak Parti 2011 yılından beri, 7 seçimdir, 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı. Bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programıyla 2023 hedeflerinin “çöp” olduğunu itiraf etti. Yazık oldu milletimizin hayallerine... pic.twitter.com/mYrqgOWEpL — Meral Akşener (@meral_aksener) September 29, 2020 pushfn('ads');

