Merak edilen soru: İstanbul'un kaç aylık suyu var?
Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, İstanbul’da herhangi bir su sorunu yaşanacağını düşünmediğini söyledi.
GÜNDEM 13.12.2020, 00:29
İSKİ’nin verilerine göre, İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 21,92 iken; bu oran, Aralık 2019’da yüzde 35,30’du.
Meclis’teki Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Kasap, milletvekillerinin kentteki barajların doluluk oranlarına ilişkin sorularını yanıtladı.
DSİ yetkilisi, kendi hesaplarına göre, İstanbul’daki barajlarda üç ay yetecek daha su bulunduğunu, ekim-kasım aylarından itibaren su toplandığını dile getirdi.
Herhangi bir sorun olacağını düşünmediğini dile getiren Oğuz, "Yani aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. İstanbul için öngördüğümüz 2024–2025 yıllarından önce Melen’i bitireceğiz" ifadesini kullandı.
Meclis’teki Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Kasap, milletvekillerinin kentteki barajların doluluk oranlarına ilişkin sorularını yanıtladı.
DSİ yetkilisi, kendi hesaplarına göre, İstanbul’daki barajlarda üç ay yetecek daha su bulunduğunu, ekim-kasım aylarından itibaren su toplandığını dile getirdi.
Herhangi bir sorun olacağını düşünmediğini dile getiren Oğuz, "Yani aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. İstanbul için öngördüğümüz 2024–2025 yıllarından önce Melen’i bitireceğiz" ifadesini kullandı.
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