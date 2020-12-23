Menemenspor'dan ilginç kural hatası: Kazandığı maçı kaybetti!

TFF 1. Lig'de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 9. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Menemenspor karşılaştı mücadeleyi İzmir ekibi 3-2 kazandı. Karşılaşmada 6 yabancı futbolcuyla mücadele eden Ege temsilcisi, kural ihlali yaptı.

Gazete Duvar'dan Alper Budka'nın haberine göre; Adanaspor-Menemenspor maçının son dakikalarında Menemenspor’un 6'ncı yabancısını da sahaya sürmesi nedeniyle Adana ekibi hükmen galip ilan edilebilir.

Menemenspor’un Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da “hükmen yenik sayılacağız” açıklamasında bulundu. Maç 3-2 Menemenspor üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Menemenspor teknik heyeti, 2-0 önde götürdükleri maçın 76'ncı dakikasında oyuncu değişikliği yaparak kanat oyuncusu Şeref Özcan’ı çıkartıp, yerine santrafor İbrahim Akanbi Rasheed’i sahaya sürdü.

Kısa süre içinde hatasını anlayan İzmir ekibi, 3 dakika sonra bu kez Murat Elkatmış’ı sahaya sürüp, Tidjane Anaane’yi oyundan alarak durumu telafi etmeye çalıştı. Fakat 3 dakikalık sürede sahada 6 yabancıyla oynayan sarı-lacivertlilerin talimatnameye göre hükmen mağlup kabul edileceği tahmin ediliyor.

Görevine son verildi

Menemenspor, karşılaşma sonrası kural ihlalinde hatası olduğunu açıkladığı yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine son verdi. Menemenspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Orhan Terzi ile kulübümüzün ilişiği kesilmiştir" denildi.

TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22'nci maddesinin d fıkrasına göre, müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların federasyon belirlediği sayıdan fazla olmaması gerekiyor. Kurallara göre TFF 1'inci Lig’de hiçbir kulüp 8'den çok yabancıyı kadrosunda tutamıyor, bunların 6'sını ilk 18'ine alıp, 5'ini aynı anda sahaya sürebiliyor.

