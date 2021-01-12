Menemen Belediye Başkanlığı'nda başkan krizi! Seçim yine ertelendi

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un tutuklanmasının ardından Aksoy’dan boşalan koltuk için Menemen Meclisinde yer alan CHP-İYİ Parti ve AK Parti- MHP'den birer aday çıkmıştı. Meclis üyelerinin katılımı ile Menemen Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçimlerde ilk 2 turda çoğunluk sağlanamazken, 3 ve 4’ncü turlarda oylamada eşitlik çıkması sonucu seçim kuraya kalmıştı.

Gerçekleştirilen kura sonucunda CHP-İYİ Parti adayı Deniz Karakurt, AK Parti-MHP adayı Aydın Pehlivan’ın da isminin bulunduğu kuradan çıkan isim olarak Menemen Belediyesinde yeni başkan vekili olmuştu. Karakurt’un seçimi kura ile kazması sonrası, Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan İzmir 2’nci İdare Mahkemesine giderek seçime itiraz etti.

İzmir 2’nci İdare Mahkemesinin CHP'li Deniz Karakurt'un kura ile kazandığı Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini iptal etmesinin ardından, CHP Menemen de kararın durulması yönünde dava açmış ancak mahkemeden çıkan ara karardan olumsuz cevap almıştı. İzmir Valiliği, İzmir 2’nci İdare Mahkemesinin verdiği karara uyarak Menemen seçimlerinde kuranın yenilenmesine karar vermişti. Kura çekiminin yapıldığı meclis oturumu, CHP’li ve İYİ Parti’li üyelerin toplantıya katılmaması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Bugün gerçekleştirilen seçim CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılamaması nedeniyle yarına ertelendi. Meclise 16 kişinin katıldığı, bu sebeple salt çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi. İHA

