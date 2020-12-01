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Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevi kura sonucu ile belli oldu

Son dakika haberi... Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi.

GÜNDEM 01.12.2020, 17:33
Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevi kura sonucu ile belli oldu
Menemen Belediye Meclisi, Serdar Aksoy'un görevden alınmasının ardından Belediye Başkan Vekilini belirlemek üzere toplandı. Oylamada,  CHP'li üye Deniz Karakurt ile AK Parti'li üye Aydın Pehlivan, Başkan Vekilliği görevi için yarıştı. 
Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda CHP'li üye Deniz Karakurt 17 oy alırken, AK Parti'li Aydın Pehlivan 14 oyda kaldı.
İkinci turda ise Karakurt 16, Pehlivan 15 oy aldı. CHP grubunun isteği üzerine toplantıya 10 dakika ara verildi.   
Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise iki aday da 15'er oy aldı. Bu turda bir pusulada CHP'li Meclis Üyesi Ali Aydın'ın isminin yazılı olduğu görüldü. 
Seçimin son turunda da bir oy boş çıkınca, eşitlik bozulmadı ve kuraya geçildi.
Kura çekimi sonucu Başkan Vekilliği görevine CHP'li üye Deniz Karakurt getirildi. 

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı. 
CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini açıklamıştı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı 20 Kasım'da gözaltına alınmış, Aksoy'un da aralarında yer aldığı 11 kişi tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı 27 Kasım'da yaptığı açıklamada, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.
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