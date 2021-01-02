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“Memura ‘yüzdelik dilim oyunu’ oynanıyor”

Yüzde 15 ile başlayarak maaş durumuna göre yükselen Gelir Vergisi rakamları Memur-Sen’i isyan ettirdi.

GÜNDEM 02.01.2021, 07:14
“Memura ‘yüzdelik dilim oyunu’ oynanıyor”
Konfederasyon, maaştan kesilen Gelir Vergisi matrahlarının sabitlenmesini isteyerek, “Gelir Vergisi’nde yapılan matrah artışı ‘yüzdelik dilim oyunu’ olarak nitelendirdiğimiz kurnazlıkla belirlenmiş, dolaylı vergilerle kendisi için yeterince vergi yükü, kamu maliyesi için de yeterli düzeyde vergi geliri oluşturmaktadır.
Yayımlanan Gelir Vergisi Tebliği’ne göre memurların yıl içinde maaşlarından ödedikleri vergi dilimlerine yönelik rakamlar yeni yıl için belirlendi. Söz konusu rakamlar ile memurun vergi dilimlerine daha erken aylarda girecek olmasına tepki gösteren Memur-Sen Konfederasyonu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu artırımın kamu maliyesi bürokrasisinin bir kurnazlığı olarak niteleyerek, vergi dilimlerinin sabitlenmesini talep etti. Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada, “Kamu görevlilerinin, işçilerin, maaş ve ücret geliriyle geçinen dar ve sabit gelirlilerin yüzde 20’lik dilime girmesine ve gelir kaybı yaşamasına, çözüm bulunması gereken sorun olarak bakılmıyor. 2020 yılı enflasyonunun yüzde 15’i aşacağı, 2021 yılında da yüzde 10’dan düşük bir enflasyon oluşmayacağı açık olmasına karşın, matrahlar daha düşük düzeyde (% 9,11 yeniden değerleme oranı gözetilerek) artırılmış ve kamu görevlilerinin maaş ve ücretinde düşüşe, gelirlerinde kayba seyirci kalınmıştır” denildi.

“Gelir Vergisi’nde yapılan matrah artışı ‘yüzdelik dilim oyunu’ olarak nitelendirdiğimiz kurnazlıkla belirlenmiş, dolaylı vergilerle kendisi için yeterince vergi yükü, kamu maliyesi için de yeterli düzeyde vergi geliri oluşturmaktadır” ifadelerinin de yer aldığı açıklamada, böylelikle kamu görevlilerinin gelirin azaltıldığı ve giderinin artırıldığının altı çizildi.

Söz konusu düzenlemede asgari ücret düzeyinde maaş alan kamu personelinin dahi yıl içinde yüzde 20’lik dilime daha erken tabi olacağı uyarısının da yapıldığı açıklamada, “Asgari ücretten, kamu görevlilerinden, işçilerden yüzde 15’ten daha fazla vergi kesintisi yapmayı mümkün kılan düzenleme adaletle, hak ve nesafetle bağdaştırılamaz. Vergi aflarının, ötelemelerinin, taksitlendirmelerinin öznesi olma imkânı olmayan kamu görevlileri ve diğer sabit gelirlilerin üzerindeki vergi yükünü, kamu yönetiminin de bu vergi yüküne dayalı adaletsizlik ithamı kaynaklı manevi yükü sona erdirmenin yolu da, yöntemi de bellidir” ifadeleriyle tepki gösterildi.

Son günlerde sıkça dile getirilen reform söylemine de atıf yapılan açıklamada, “Memur-Sen olarak bunu yıllardır söylüyoruz. Yakın dönemde Türkiye’nin gündemine giren, ‘Hukuk ve Ekonomik Reform’ çalışmalarının en önemli başlıklardan birisi Gelir Vergisi ve matrahları olmalı ve bu düzenlemeyi hayata geçirmelidir. Sermayedarları teşvik ve muafiyetlerle zenginleştiren devlet, sabit gelirlinin ekmeğine, emeğine göz dikmemeli” denildi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada teklif de sunuldu. “Beklentimiz, teklifimiz, talebimiz; kamu görevlilerinin Gelir Vergisi yüzde 15’e sabitlenmeli, yüzde 15’i aşan kısım ya iade edilmeli ya da kesilmemeli” önerisinin gündeme taşındığı açıklamada, “Kamu görevlilerinin Gelir Vergisi kesintilerinin yüzde 15’e sabitlenmesi demek vergi ödemedikleri anlamına gelmiyor. Barınma, yiyecek, eğitim, sağlık ve diğer harcama kalemlerinde artış yaparak, dolaylı vergi ödemesiyle yine telafi edecek ve bu ödemelerle söz konusu kamu maliyesine daha fazla vergi ödeyeceklerdir” ifadeleri yer aldı.
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