Memur-Sen’den genç akademisyenlere teşvik

3 yüksek lisans ve 3 doktora tezine danışmanları ile birlikte verilecek ödüllerle alanında başarılı genç akademisyenlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Akademik kamu sendikacılığı vizyonuyla hareket eden Memur-Sen tarafından düzenlenecek ödül töreni 2021 yılında ilk defa gerçekleştirilecek. Her yıl düzenlenmesi planlanan yarışma ile akademik araştırmaların ve bilgi üretiminin özendirilmesi hedefleniyor.

Yarışmada, kamu görevlileri sendikacılığı ve sendikal hareketler, kamuda insan kaynağı yönetimi; istihdam, emek, ücret, çalışma hayatı ve ortamı, kamu çalışanlarının büyüme, kalkınma, ücret ve enflasyon bağlamında ekonomik gelişmeye katkıları, örgütlenme özgürlüğü ve diğer hak ve özgürlükler, engelli, kadın, emekli ve gençlik bağlamında sendikal haklar üzerine yazılan ve Ocak 2018 ve Nisan 2021 tarihleri arasında kabul edilen tezlere teşvik ödülü verilecek.

3 yüksek lisans ve 3 doktora tezine danışmanları ile birlikte verilecek ödüllerle alanında başarılı genç akademisyenlerin teşvik edilmesi planlanan yarışmaya 8 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. 9 Haziran 2021 tarihinde Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan ödül töreninde ödüle layık görülen tez çalışmaları kamuoyuna açıklanacak. Yarışmaya başvurmak isteyen araştırmacılar başvuru evraklarını Memur-Sen’in internet sitesi üzerinden öğrenebilir ve Memur-Sen’in internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Her yıl düzenlenmesi planlanan yarışma ile akademik araştırmaların ve bilgi üretiminin özendirilmesi hedefleniyor. Yarışmada doktora tezlerinin araştırmacısı ve danışmanlarının birincilerine 5 bin TL, ikincilerine 4 bin TL, üçüncülerine ise 3 bin TL ile Mehmet Akif İnan Özel Ödülü alan yarışmacıya ise 2 bin TL ödül verilecek. Yarışmanın yüksek lisans kategorisinde ise araştırmacı ve danışmanlara ise birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin 500 TL değerinde ödül verilecek.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN / ANKARA

