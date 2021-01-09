Memur-Sen'den 'Boğaziçi' tepkisi: Orası kurtarılmış bir bölge mi?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Rektörlüğe siyasi yanı olan bir kişinin atandığı söyleniyor. "Aday adayı olmuş birisi buraya atandı deniliyor. Bir dakika, orası kurtarılmış bir bölge mi?" dedi.
GÜNDEM 09.01.2021, 11:49
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konya merkezli yayın yapan Kanal42 televizyonunda yayınlanan Sümen6 programının konuğu oldu.
Ali Yalçın, geçmişte AK Parti'den aday adayı olan Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasını savundu. Yalçın, “İtiraz neden kaynaklanıyor? Rektörlüğe siyasi yanı olan bir kişinin atandığı söyleniyor. İşin özüne odaklanalım. Aday adayı olmuş birisi buraya atandı deniliyor. Bir dakika, orası kurtarılmış bir bölge mi, kutsal bir alan mı? Bu yaklaşımı yanlış buluyorum. Biz, Memur-Sen olarak yıllardır bazı şeylerin mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelelerden biri de memurun siyaset hakkı konusudur. Memura siyaset yapma demeyi kabul etmiyoruz. Memur, siyaset yapmalı. Durum, ideolojik bir durum. Bunu Türkiye’de bazı siyasi partilerin de malzeme olarak kullanmış olmaya çalışmasını yadırgıyorum. Niye kendi topuğunuza sıkıyorsunuz? Memur olarak bunu hazmedemiyorum. Yine diyoruz, memur siyaset yapabilmeli.” değerlendirmesinde bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan eylemlere ilişkin de konuşan Ali Yalçın, şunları kaydetti:
“Boğaziçi meselesini, bir başka şeyin arayışı olarak görüyoruz biz. Toplananların çoğunun kimliklerine bakıyorsuruz, farklı farklı şeyler çıkıyor. Mesele, buradan kaşınarak, sokağı hareketlendirebilir miyiz, gezinin tadı damağımızda kalmıştı gibi bir mühendislik aracı olarak kurgulanıyor. Son derece yanlış, son derece gereksiz. Bunu yapanların çoğu yarın bir gün vicdanlarda yargılanacaktır, doğru bulmuyoruz.”
Ali Yalçın, geçmişte AK Parti'den aday adayı olan Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasını savundu. Yalçın, “İtiraz neden kaynaklanıyor? Rektörlüğe siyasi yanı olan bir kişinin atandığı söyleniyor. İşin özüne odaklanalım. Aday adayı olmuş birisi buraya atandı deniliyor. Bir dakika, orası kurtarılmış bir bölge mi, kutsal bir alan mı? Bu yaklaşımı yanlış buluyorum. Biz, Memur-Sen olarak yıllardır bazı şeylerin mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelelerden biri de memurun siyaset hakkı konusudur. Memura siyaset yapma demeyi kabul etmiyoruz. Memur, siyaset yapmalı. Durum, ideolojik bir durum. Bunu Türkiye’de bazı siyasi partilerin de malzeme olarak kullanmış olmaya çalışmasını yadırgıyorum. Niye kendi topuğunuza sıkıyorsunuz? Memur olarak bunu hazmedemiyorum. Yine diyoruz, memur siyaset yapabilmeli.” değerlendirmesinde bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan eylemlere ilişkin de konuşan Ali Yalçın, şunları kaydetti:
“Boğaziçi meselesini, bir başka şeyin arayışı olarak görüyoruz biz. Toplananların çoğunun kimliklerine bakıyorsuruz, farklı farklı şeyler çıkıyor. Mesele, buradan kaşınarak, sokağı hareketlendirebilir miyiz, gezinin tadı damağımızda kalmıştı gibi bir mühendislik aracı olarak kurgulanıyor. Son derece yanlış, son derece gereksiz. Bunu yapanların çoğu yarın bir gün vicdanlarda yargılanacaktır, doğru bulmuyoruz.”
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