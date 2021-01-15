Memur-Sen hükümete tepkili:

2021 yılının ilk 6 ayı için yüzde 7.36 zam alan memurlar kızgın. Memura verilen zammı yetersiz bulan Memur-Sen Konfederasyonu, önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan seyyanen zam talebinde bulunmuştu. Bugün bir yazılı açıklama yapan Memur-Sen, seyyanen zam talebini yineledi ve 400 TL olması gerektiğini belirtti.



2021 yılı için zam tutarına bakıldığında yüzde 8’e yaklaşan bir zam gelmesine rağmen açıklanan enflasyonun yüzde 14 olduğunu belirten Memur-Sen, yazılı açıklamasında "2020 enflasyon rakamları incelendiğinde ortaya çıkan tablo özetle şudur. İşverenin/hakemin reva gördüğü artış, 1. altı aylık dönem için 4’üncü aydan, 2. altı aylık dönem için ise 3’üncü aydan sonra enflasyona yenilmiş ve kamu görevlilerini mağdur etmiştir. Somutlaştırdığımızda, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine birinci altı ay için yüzde 1,75 ikinci altı ay için yüzde 4,33 enflasyon farkı yansıtılmış, 2020’de toplam artış ise karara göre yüzde 8,16 iken hayata göre yüzde 14,82 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka ifadeyle hakemin-işverenin karara yazdığı artıştan yüzde 80’lik bir sapma meydana gelmiştir. Gelin bu tabloyu düzeltelim, enflasyonu yenen maaş ve ücret hedefi belirleyelim." dedi.



Enflasyon karşısında memur maaşlarının tutunamadığını belirten Memur-Sen, ilgili yazısında bu konu ile ilgili şöyle devam etti:



"Yıllık enflasyon oranının bir önceki yıla göre yüzde 24 arttığı, gıda enflasyonunun yüzde 25 seviyesinde olduğu, 2020 başı ve sonu itibarıyla faiz tarafında yüzde 75’lik artışın gerçekleştiği, bütçede faiz giderlerinde son 3 yıllık dönem itibarıyla yüzde 45-70 artış oluştuğu, kur tarafında yüzde 40’a yakın artış rakamına ulaşıldığı gerçekleri artık göz ardı edilmemelidir.

Hem gelir dağılımda adaleti sağlamak hem de enflasyon kaynaklı kayıpları telafi etmek, beraberinde düşük maaş ve ücret grubunda bulunan kamu görevlilerine asgari ücretler için atılan doğru adıma benzer bir yaklaşımı uygulamak için kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere ‘en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’una denk gelecek tutarda seyyanen zam’ istiyoruz. Daha somut ifadeyle kamu görevlilerinin mevcut maaşlarına/ücretlerine 1 Ocak’tan geçerli olacak şekilde 400 lira seyyanen zam istiyoruz. Böylece geçmiş yönüyle kayıpların giderilmesini, gelecek yönüyle de enflasyona yenilme riskinin bitirilmesini talep ediyoruz."

