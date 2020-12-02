Memur olmak isteyenler dikkat! Binlerce yeni kadro açıldı...

Devlet memuru ya da işçi olmak isteyenlerin gözü kulağı Devlet Personel Başkanlığı memur alım ilanlarında...

Ekonomik şartların ağırlaştığı şu günlerde yüz binlerce vatandaş devlet memuru ya da işçi alımı olacak mı diye merak ediyor.

Eğitim-öğretim hizmetleri, genel idare hizmetleri, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, din hizmetleri, teknik hizmetler sınıfı gibi birçok alanda devlet personel alınıyor.

Peki personel aranan kadrolar neler?

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı6 memur alımı

Gelir İdaresi Başkanlığı50 avukat alımı

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı4 müfettiş yardımcısı

Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı1 memur alımı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü400 idare memuru öğrencisi

Sakarya Geyve Belediyesi8 zabıta memuru

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı1 halkla ilişkiler destek personeli

Çorum BelediyesiZabıta ve itfaiye eri 36 kişi

Karacadağ Kalkınma Ajansı7 memur alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı10 uzman yardımcısı

Konya Büyükşehir Belediyesi2 memur alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi250 itfaiye eri

Tapu Kadastro5 uzman yardımcısı

Dicle Kalkınma Ajansı9 memur alımı

Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı2 memur alımı

İstanbul Kalkınma Ajansı15 memur alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu42 personel alımı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi80 memur alımı

Türkiye İstatistik Kurumu40 memur alımı

Ticaret Bakanlığı60 memur alımı

Sağlık Bakanlığı12 bin sözleşmeli personel

