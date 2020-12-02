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Memur olmak isteyenler dikkat! Binlerce yeni kadro açıldı...
Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Memur olmak isteyen vatandaşlar ise açılan kadroları ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki hangi kadroya kaç kişi alınacak?
GÜNDEM 02.12.2020, 11:25
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Devlet memuru ya da işçi olmak isteyenlerin gözü kulağı Devlet Personel Başkanlığı memur alım ilanlarında...
Ekonomik şartların ağırlaştığı şu günlerde yüz binlerce vatandaş devlet memuru ya da işçi alımı olacak mı diye merak ediyor.
Eğitim-öğretim hizmetleri, genel idare hizmetleri, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, din hizmetleri, teknik hizmetler sınıfı gibi birçok alanda devlet personel alınıyor.
Peki personel aranan kadrolar neler?
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı6 memur alımı
Gelir İdaresi Başkanlığı50 avukat alımı
İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı4 müfettiş yardımcısı
Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı1 memur alımı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü400 idare memuru öğrencisi
Sakarya Geyve Belediyesi8 zabıta memuru
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı1 halkla ilişkiler destek personeli
Çorum BelediyesiZabıta ve itfaiye eri 36 kişi
Karacadağ Kalkınma Ajansı7 memur alımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı10 uzman yardımcısı
Konya Büyükşehir Belediyesi2 memur alımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi250 itfaiye eri
Tapu Kadastro5 uzman yardımcısı
Dicle Kalkınma Ajansı9 memur alımı
Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı2 memur alımı
İstanbul Kalkınma Ajansı15 memur alımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu42 personel alımı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi80 memur alımı
Türkiye İstatistik Kurumu40 memur alımı
Ticaret Bakanlığı60 memur alımı
Sağlık Bakanlığı12 bin sözleşmeli personel
Ekonomik şartların ağırlaştığı şu günlerde yüz binlerce vatandaş devlet memuru ya da işçi alımı olacak mı diye merak ediyor.
Eğitim-öğretim hizmetleri, genel idare hizmetleri, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, din hizmetleri, teknik hizmetler sınıfı gibi birçok alanda devlet personel alınıyor.
Peki personel aranan kadrolar neler?
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı6 memur alımı
Gelir İdaresi Başkanlığı50 avukat alımı
İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığı4 müfettiş yardımcısı
Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı1 memur alımı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü400 idare memuru öğrencisi
Sakarya Geyve Belediyesi8 zabıta memuru
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı1 halkla ilişkiler destek personeli
Çorum BelediyesiZabıta ve itfaiye eri 36 kişi
Karacadağ Kalkınma Ajansı7 memur alımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı10 uzman yardımcısı
Konya Büyükşehir Belediyesi2 memur alımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi250 itfaiye eri
Tapu Kadastro5 uzman yardımcısı
Dicle Kalkınma Ajansı9 memur alımı
Malatya Pötürge Belediye Başkanlığı2 memur alımı
İstanbul Kalkınma Ajansı15 memur alımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu42 personel alımı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi80 memur alımı
Türkiye İstatistik Kurumu40 memur alımı
Ticaret Bakanlığı60 memur alımı
Sağlık Bakanlığı12 bin sözleşmeli personel
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